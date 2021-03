Anniversario Aeronautica Militare, Mattarella: "Preziosissimo contributo alla pandemia"

(PRIMAPRESS) - ROMA - In un messaggio per il 98° anniversario dell'Aeronautica Militare,il presidente Mattarella ne sottolinea il "preziosissimo contributo" nella pandemia. "Dal trasporto aereo per il rientro dei connazionali e delle persone contagiate,al trasporto di materiali sanitari e vaccini, alla costituzione del centro di conservazione e smistamento degli stessi vaccini a Pratica di Mare". Ricorda l'impegno dell'Arma nelle "ampie sfide alla tecnologia" e rivolge un "saluto particolare alle Frecce Tricolori per il loro 60° anniversario". - (PRIMAPRESS)