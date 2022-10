Angelus Papa Francesco: “Prego per l’unità. Dove c’è troppo io c’è poco Dio”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa:prego unità e pace Italia "Vigiliamo sul narcisismo e sull'esibizionismo, fondati sulla vanagloria, che portano anche noi cristiani, noi preti, noi vescovi ad avere sempre la parola 'io' sulle labbra: 'io ho fatto questo, io ho scritto quest'altro. Dove c'è troppo io,c'è poco Dio". Così Papa Francesco in un passaggio dell'Angelus. Bergoglio ha poi riservato il pensiero all'avvio del nuovo esecutivo italiano: "Oggi all'inizio di un nuovo governo preghiamo per l'unità e la pace dell'Italia".Infine ha rinvolto un pensiero all'Ucraina martoriata dalla guerra. E poi prima del suo abitale commiato da Piazza San Pietro si è iscritto in diretta alla settimana dei giovani con accanto due ragazze portoghesi affacciate anche loro dalla finestra accanto al Santo Padre. - (PRIMAPRESS)