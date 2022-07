Angelus, Papa Francesco: “L’Ucraina poteva diventare occasione per statisti saggi per un progetto di pace globale”

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Papa:"Serve pace non basata sulle armi" "La crisi ucraina avrebbe dovuto essere, ma se lo si vuole può ancora diventare, una sfida per statisti saggi capaci di costruire nel dialogo un mondo migliore per le nuove generazioni". Così Papa Francesco al'Angelus. "Bisogna passare dalle strategie di po- tere politico,economico e militare a un progetto di pace globale. No a un mondo diviso tra potenze in conflitto,sì a un mondo unito tra popoli e civiltà che si rispettano",ha aggiunto Bergoglio, appellandosi ai capi di Stato: serve pace non basata su equilibrio armi e paura. - (PRIMAPRESS)