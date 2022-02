Angelus: “Nessuno si salva da solo” cita Papa Francesco nella Giornata del personale sanitario

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - "Il rancore fa male. Preghiamo per chi ci ha trattato male". Così Papa Francesco nell'Angelus di questa mattina del 20 febbraio. Il Santo Padre ha pregato per le inondazioni del Brasile ed ha rivolto un ricordo per la giornata del personale sanitario e a quanti sono vicini agli ammalati. "Nessuno si salva da solo" cita il Papa. " E l'eroicità di tutti i giorni e a loro va un applauso grande". Poi il saluto ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro con il suo rituale "non vi dimenticate di pregare per me". - (PRIMAPRESS)