Dario Vassallo: "Dieci anni dopo la morte di Angelo c'è solo il ricordo di forma ma non un passo avanti nell'inchiesta"

POLLICA (SALERNO) - "Nelle parole delle istituzioni nessuna che ha alzato i toni nei confronti di una giustizia lenta ed inefficace dove la criminalità riesce a farla franca". Sono questi i toni registrati nel corso delle manifestazioni che hanno coinvolto i cittadini anche nei vicini comuni di Casal Velino e San Mauro Cilento. "Un sindaco coraggioso, che si spendeva per la sua comunità" è la voce ricorrente per ricordare quel 5 settembre del 2010 quando Angelo Vassallo veniva ucciso in circostanze non ancora del tutto chiarite. "Dieci anni dopo c'è solo il ricordo di forma ma non un solo passo avanti nell'inchiesta" dice con rabbia il fratello Dario Vassallo.