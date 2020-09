Ancona: vasto incendio nella zona portuale. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area. Non ci sarebbero vittime

(PRIMAPRESS) - ANCONA - Non ci sarebbero vittime dopo una prima ricostruzione dell’incendio di vaste proporzioni divampato nell'area portuale ex Tubimar di Ancona, poco dopo la mezzanotte. Le squadre impegnate tutta la notte e le prime luci dell’alba per spegnere gli ultimi focolai, stanno ora procedendo ad una verifica delle strutture. Sul posto sono ancora operative le squadre dei Vigili del fuoco di Ancona,Macerata e Pesaro.

Distrutti camion e strutture di capannoni dove ora si sta ricostruendo le merci che vi erano in deposito. Si parla anche di vernici potenzialmente tossiche e per questo il comune ha invitato a tenere chiuse le finestre, in attesa delle analisi dell'Arpam e dell’Asur. - (PRIMAPRESS)