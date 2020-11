Anci: si apre la 37° Assemblea dei Comuni Italiani con il saluto del presidente Sergio Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre oggi 17 novembre, la 37° Assemblea Nazionale Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, con un saluto del presidente della Repubblica , Sergio Mattarella. “Una presenza alla cerimonia d’apertura - dice il Vice Presidente Vicario Anci, Roberto Pella - che sprona a non cedere il passo alle divisioni in un momento di grande difficoltà del Paese”. Un’assemblea particolarmente complessa quella che si prospetta nelle prossimo ore per i sindaci e gli amministratori locali alle prese con l’emergenza sanitaria e la difficile gestione dei territori anche per le difficoltà economiche in cui versano la maggior parte dei Comuni. Da risolvere è il divario tecnologico e delle comunicazioni che isola le realtà fuori da contesti metropolitani ma anche il miglioramento della qualità di vita diffusa e l’ammodernamento delle infrastrutture . - (PRIMAPRESS)