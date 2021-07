Anci, Pella: "Soddisfazione dall'incontro con Draghi per le istanze di cambiamento degli enti Locali"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Esprimo grande soddisfazione per i contenuti dell’incontro di stamane con il Presidente del Consiglio Draghi che ha dimostrato massima attenzione alle istanze espresse da Anci, grande conoscenza dei temi e delle iniziative di legge esistenti, massima disponibilità ad affrontare il tema in maniera concreta. Un grande ringraziamento, quindi, per questa apertura, per la quale il Governo si é detto pronto, cui vogliamo contribuire con la massima collaborazione. Insieme ai Sindaci d’Italia ora possiamo riscrivere il TUEL e chiedere al Parlamento di approvare in tempi rapidi il testo “liberiamo i sindaci” per operare più serenamente e con la massima efficienza di fronte alle cruciali sfide che ci attendono". E' quanto dichiarato dal vicepresidente vicario dell'Anci, Roberto Pella al termine dell'incontro della rappresentanza di sindaci che ha incontrato il premier Drachi per le modifiche al Testo Unico di riforma degli Enti Locali. - (PRIMAPRESS)