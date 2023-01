Anarchici: attenzione alta su obiettivi sensibili degli Interni. Sabato corteo a Roma non autorizzato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre il ministero degli Interni ha diramato un provvedimento per alzare la guardia su possibili azioni anarchiche, quest'ultimi di contro hanno annunciato per sabato 4 febbraio un corteo da Piazza Vittorio a Roma ma non ancora autorizzato. Innalzata, dunque, a Roma la sicurezza attorno a obiettivi e luoghi sensibili per la mobilitazione anarchica in supporto di Alfredo Cospito che prevede una serie di iniziative nei prossimi giorni. Secondo quanto si apprende sotto la lente degli investigatori anche tutti i social e account di area anarchica dove vengono veicolati gli appuntamenti. - (PRIMAPRESS)