Amsterdam: liberati gli ostaggi in un Apple Store dopo una rapina. Arrestato il sequestratore

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Sono stati liberati gli ostaggi in un Apple Store della capitale dei Paesi Bassi che erano tenuti sotto mira con un'arma da fuoco da un sequestratore. è In serata dopo un assedio durato diverse ore il sequestratore è stato sopraffatto. Lo ha annunciato la polizia olandese sottolineando che l'ultimo degli ostaggi era stato liberato. La polizia aveva schierato diverse unità speciali per "tenere la situazione sotto controllo" dopo essere stata allertata in serata per una rapina a mano armata che si è rapidamente trasformata in un sequestro multiplo. - (PRIMAPRESS)