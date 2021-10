Siena: vittoria del segretario del Pd, Enrico Letta: “Successo perché abbiamo parlato di temi”

(PRIMAPRESS) - SIENA - Giornata straordinaria",dice il segretario del Pd Letta, commentando a Siena il risultato elettorale."Un grande successo per il nostro partito", dice dal collegio dove è stato eletto. "Questa vittoria del centrosinistra rafforza l'Italia, rafforza il governo Draghi","siamo tornati in sintonia con il Paese", aggiunge. "Abbiamo dimostrato che la destra è battibile". "Non abbiamo vinto nei salotti, abbiamo vinto nei quartieri, nei territori". Il Pd ha vinto "perche abbiamo parlato di temi". - (PRIMAPRESS)