Amministrative Milano: la candidata del M5S è la manager Layla Pavone

MILANO - Il Movimento 5 Stelle a Milano ha la sua candidata sindaca per le elezioni comunali: è la manager Layla Pavone. La scelta è arrivata al termine di un'assemblea del movimento, come ha spiegato Elena Sironi, consigliera uscente di Municipio scelta dalla base milanese. Pavone, che da indiscrezioni all'interno del movimento, sarebbe stata indicata dall'ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, è amministratore delegato di Industry Innovation di Digital magics, un incubatore per start-up digitali