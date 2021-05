Amministrative di Roma: l'ex ministro Gualtieri: "Mi candido. pronto a presentarmi alle primarie"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le intenzioni dell'ex ministro Roberto Gualtieri di candidarsi a sindaco di Roma erano già note ma la sua fuga in avanti dei mesi scorsi era stata gelata dall'arrivo del segretario del Pd, Enrico Letta che guardava alla necessità di una nomination che scaturisse dalle primarie. Ora la candidatura di Gualtieri torna ad essere proposta ma questa volta uniformandosi al pensiero del segretario. "Mi metto a disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono!". Lo scrive su Twitter l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, annunciando la sua corsa alla candidatura per il Campidoglio. Il segretario Pd, Letta, approva senza tanti commenti ma semplicemete postando un emoticon del braccio che fa il muscolo, in segno di incoraggiamento. - (PRIMAPRESS)