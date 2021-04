Ambulanti, la protesta a Roma contro il mancato rinnovo delle licenze. Raggi: "Occorrono criteri trasparenti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla protesta messa in atto dagli ambulanti che oggi hanno bloccato il Grande Raccordo Anulare di Roma, l’associazione dei consumatori Consumerismo, rivolge un appello alla magistratura perché apra una indagine per il reato di blocco stradale. “La protesta degli ambulanti – spiega Consumerismo – è un episodio grave che ha arrecato un evidente danno alla collettività e per cui riteniamo ci siano gli estremi per una indagine penale da parte della Procura, alla luce del possibile blocco stradale”. La protesta degli ambulanti era scattata - come hanno spiegato i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Ambulanti dell’Ugl, per l’eventualità che l’amministrazione di Roma Capitale, guidata dalla sindaca, Virginia Raggi, possa far saltare il rinnovo di parte delle 12 mila concessioni finora erogate.

Raggi ha deciso di non operare nessuna deroga all'applicazione della direttiva Bolkenstein, che dovrebbe garantire la concorrenza e la liberalizzazione del commercio. Intanto in queste ore è stato convocato un consiglio comunale speciale per discutere della questione ma che riconferma la sua posizione di voler assegnare le licenze sulla base di criteri certi e trasparenti anche attraverso il controllo della Guardia di Finanza. - (PRIMAPRESS)