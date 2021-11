Ambiente: lo sport di Msp Roma scende in acqua per ripulire la Spiaggia del Marangone a Santa Marinella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le mareggiate di questi giorni, lungo il litorale laziale hanno trasportato rifiuti di ogni tipo sulle spiagge. Domenica 7 novembre, un evento promosso dal settore sport subacquei di MSP Roma, l'ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, si occuperà di ripulire la Spiaggia del Marangone a Santa Marinella. L'inziativa è svolta in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e la Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Squadre di sub, insieme ad associazioni affiliate ad Msp (Big BluExplorers, Freewater H20, In to the Sea, e Panathlon 7.0 Diving Olgiata) ripuliranno il tratto di mare da materiali e rifiuti anche dai fondali. "L'impegno per la sostenibilità del pianeta passa attraverso azioni concrete a cui ciascuno di noi è chiamato - ha sottolineato il Vice Presidente di MSP Roma, Luigi Ciaralli - a cominciare dalla partecipazione delle nostre società sportive in cui diventa necessario anche il trasferimento di valori legato all'ambiente. Ringrazio in questa occasione - ha continuato Ciaralli - l'Amministrazione Comunale e il Vice Sindaco, Andrea Bianchini e la Capitaneria per aver aderito immediatamente all'iniziativa stimolando la collaborazione tra comunità di prossimità e le istituzioni". - (PRIMAPRESS)