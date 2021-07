Ambiente: "In che acque navighiamo"? Una tavola rotonda in Sardegna sul sea change

(PRIMAPRESS) - CARBONIA - IGLESIAS - I prossimi mesi scandiranno in tutto il mondo ed in particolare in Europa gli obiettivi che ciascun paese si dovrà dare per combattere il climate change. Uno dei temi centrali sarà anche la conservazione degli Oceani ed è un tema che rimbalzerà anche al centro dell’evento Culture d’@mare con la tavola rotonda "In che acque navighiamo" di Sabato 31 luglio (10,30), organizzata in collaborazione con il Comune di Calasetta. All’incontro prenderanno parte Piero Addis, professore di ecologia, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente presso l’Università di Cagliari, esperto in biologia marina dell’arcipelago del Sulcis; Francesco Nacinovich, comandante di Progetto Mediterranea, spedizione nautica, scientifica, sociale e culturale ideata da Simone Perotti che ha già percorso 20 mila miglia e coinvolto 16 Paesi - da quest’anno in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - che farà tappa a Calasetta sabato 31 luglio ( www.progettomediterranea.com ); Susanna Lavazza, giornalista e scrittrice, presidente della Libera Università di Carloforte; Roberto Sinzu, Vicesindaco e assessore all’Ambiente e alla Cultura del Comune di Calasetta. - (PRIMAPRESS)