Ambiente: a San Vigilio di Marebbe in Alto Adige oggi la tavola rotonda “Effetto Clima”

(PRIMAPRESS) - SAN VIGILIO DI MAREBBE (BZ) - Si celebra oggi 16 settembre, la “Giornata Internazionale per la Preservazione dello Strato di Ozono” istituita dalle Nazioni Unite. Un’occasione per la località montana altoatesina di San Vigilio, di fare il punto con climatologi, ricercatori faunistici ed operatori turistici, su come i cambiamenti climatici influenzeranno nei prossimi anni l’offerta turistica dei territori ma anche le possibili trasformazioni della filiera agroalimentare e faunistica. “Questa giornata che ricorda l’impegno delle Nazioni Unite verso la preservazione dello strato di ozono - spiega il direttore della Cooperativa Turistica, Carlo Runggaldier - è stata scelta per ufficializzare che San Vigilio è diventata la prima destinazione turistica italiana dell’Alto Adige ad aver ottenuto il certificato di sostenibilità ambientale del Global Sustainable Tourism Council. Un punto di partenza significativo per aprire un dibattito sul tema che ci siamo dati oggi con: “Effetto Clima, il volto che cambia di Natura e Paesaggi” che si svolge al Centro Visite Parco Naturale Fanes Senes Braies. Volto dei paesaggi che per il climate change si stanno visibilmente modificando -come anticipa il climatologo Luca Mercalli- nell’evidente ritiro dei ghiacciai. Nella tavola rotonda nella località altoatesina saranno illustrati i punti di vista della Fondazione Dolomiti Unesco con il Dg Mara Nemela, del Ceo di IDM Suedtirol, Hinterregger, del board manager di Swarovski Optik, Hammerle, Walch (Albergatori), Moro (RCS Mediagroup), Pellicioli (Zoologia Fauna Selvatica), Cernigliaro (Campex Valley Swarovski Optik), Pitamitz (PH Contributor National Geographic), Ravanelli (Giro Dolomiti), Walde (Guide Alpine). - (PRIMAPRESS)