Alto Adige: sono due le vittime della slavina in Val Senales. Pericolo valanghe ancora in corso

(PRIMAPRESS) - ALTO ADIGE - Sono due le vittime della slavina di grandi dimensioni caduta nella zona di Maso Corto in Val Senales in Alto Adige. L'incidente si è verificato a 2.200 metri. L'allarme è stato lanciato da testimoni, che hanno visto la slavina investire un gruppo di scialpinisti. In questi giorni, dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi, il pericolo di valanghe è 'marcato' di grado 3. - (PRIMAPRESS)