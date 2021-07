Alluvioni Germania: rintracciate 700 persone ritenute disperse in Nord Reno Vestfalia

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Oltre 700 persone, che erano ritenute disperse in seguito alle inondazioni, sono state rintracciate telefonicamente in Nord-Reno Vestfalia. Lo hanno reso noto le forze di polizia di Colonia. Attualmente, le persone di cui ancora non si ha tracciata in questo Land, il più colpito dalle alluvioni in Germania occidentale dopo la Renania Palatinato, sono circa 150. Attesa domani la visita delle zone disastrate nei due Laender da parte del ministro all'Interno, Seehofer, anche per farsi un quadro degli interventi di soccorso. - (PRIMAPRESS)