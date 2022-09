Alluvione Marche: ritrovato i resti del corpo del piccolo Mattia Luconi avvolto dal fango

(PRIMAPRESS) - MARCHE - L'angosciante attesa per la sorte del piccolo Mattia è terminata con il ritrovamento del suo piccolo corpicino. Le ricerche scattate all'indomani mattina di 7 giorni fa dopo l'alluvione che ha avvolto e cancellato strade di campagna nell'anconetano, hanno rinvenuto Mattia in un campo completamente avvolto nel fango, in avanzato stato di decomposizione, a Castelleone di Suasa. Sarà il test del Dna a confermare che si tratta Mattia Luconi, il bimbo di 8 anni scomparso una settimana fa travolto dall'acqua mentre era con la mamma che è riuscita a salvarsi. - (PRIMAPRESS)