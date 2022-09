Alluvione Marche: la catena delle inefficienze di una “allerta meteo”

(PRIMAPRESS) - MARCHE - Mentre continuano le affannose ricerche dei 3 dispersi, tra cui un bambino di 8 anni, nel Senigalliese, a seguito dell'alluvione che ha colpito le Marche causando 10 morti. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta per criticità idrogeologica, idraulica, temporali e vento fino alle 24 di oggi. In caso di piogge di forte intensità si invita la popolazione ad "evitare spostamenti e ad uscire solo per effettive necessità. In caso di allagamenti si invita la popolazione a salire ai piani superiori delle abitazioni". Una disposizione che a 48 ore dall'allerta meteo nel Centro-Nord apre l'ennesima polemica sui ritardi della catena di comunicazione tra Protezione Civile, amministrazioni comunali e cittadini. Una zona grigia di ritardi e inadempienze rispetto ai livelli di attenzione e di informazione verso i cittadini che deve essere risolta con l'intendi fidarsi di episodi meteo sempre più violenti. - (PRIMAPRESS)