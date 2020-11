Allerta meteo Sardegna: il maltempo dopo le vittime nel nuorese ora sposta l’allarme in Gallura

(PRIMAPRESS) - NUORO - Milioni di metri cubi d’acqua interrompendo comunicazioni ed energia elettrica nel nuorese ma per la Sardegna non è ancora finita perché il mal tempo ora si sposta in Gallura. Intanto continuano le forti piogge tra sassarese, Olbia, Tempio e Golfo di Orosei. I valori pluviometrici attuali su questi settori si aggirano tra 40 e 120 mm; nelle prossime ore previsti picchi diffusi di 100-160 mm tra le province di Sassari e Olbia-Tempio. - (PRIMAPRESS)