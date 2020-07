Allerta meteo in Toscana e Lazio a partire da questa sera. In Versilia il vento forte ha fatto volare gli ombrelloni in spiaggia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la Lombardia l'allerta maltempo arriva in Toscana e Lazio. Per il pomeriggio e la sera si prevedono temporali soprattutto sui settori orientali del Lazio, in particolare c'è allerta gialla su Appenino di Rieti. Anche in Toscana permane lo stato di allerta emesso ieri e valido fino alle 20 di oggi, nelle zone settentrionali. L'allerta è estesa anche alla Valdelsa e Valdera. In Versilia pioggia e vento hanno causato un po' di problemi soprattutto in spiaggia dove sono volati ombrelloni e tende. Alberi sono caduti a Camaiore (Lucca). - (PRIMAPRESS)