Allerta meteo: avviso “arancione” della Protezione Civile per Sicilia e Calabria con temporali e raffiche di vento

ROMA - La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione per la Sicilia e la Calabria.Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, con rovesci o tem- porali e forti raffiche di vento, nonché mareggiate lungo le coste esposte. Allerta gialla in Molise, Campania, Puglia, Basilicata e alcune aree abruzzesi. Dal pomeriggio si attendono inoltre venti da forti a burrasca in Umbria, Lazio, Abruzzo,Molise,Campania,Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su zone costiere del Molise, Gargano e crinali appenninici. Mareggiate sulle coste.