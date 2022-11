Allerta meteo al Sud: piogge torrenziali e venti di burrasca dalla Calabria alla Sicilia. Tensione su Ischia

(PRIMAPRESS) - ROMA - In arrivò un'altra ondata di maltempo al Sud. Scattate le allerte nelle regioni dove sono previsti piogge abbondanti, temporali e venti di burrasca. La Prote- zione civile ha valutato allerta arancione su alcuni aree della Calabria e della Sicilia, e allerta gialla in Basilicata, gran parte della Puglia e sulle restanti aree della Calabria e della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. E si attendono mareggiate sulle coste interessate. Anche ad Ischia l'allerta della Protezione Civile sta facendo accelerare le operazioni per ritrovare le 4 vittime rimaste coinvolte nella valanga di fango abbattutasi su Casamicciola. Secondo i vigili del fuoco i corpi di Gianluca Monti e Valentina Castagna potrebbero trovarsi sotto il solaio crollato. Gli altri due dispersi sono il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata,e un'altra donna. E l'arrivo del maltempo potrebbe ostacolare le ricerche oltre a modificare le aree di intervento dove si sta lavorando. - (PRIMAPRESS)