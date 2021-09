Alitalia (Sindacati): richiesta cassa integrazione sino al 2025 per i dipendenti che non entrano in ITA

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia che non rientreranno in Ita fino al 2025, ossia una durata "commisurata" alle prospettive del piano della newco. E' questa la richiesta avanzata dai sindacati nell'incontro al ministero del Lavoro. La Cig riguarda circa 8 mila lavoratori. La richiesta formale di Alitalia in amministrazione straordinaria è una Cigs per una durata di 12 mesi, "troppo poco" per i sindacati che hanno chiesto la proroga per far sì che "nessun lavoratore sia lasciato indietro". - (PRIMAPRESS)