Alfieri della Repubblica, Mattarella: "Dai vostri comportamenti si migliora la vita del paese"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 30 Attestati d’onore di "Alfiere della Repubblica" a giovani che nel 2021 si sono distinti per l'uso consapevole e virtuoso degli strumenti tecnologici e dei social network, anche in relazione ai problemi posti dalla pandemia. I casi scelti sono emblematici di comportamenti da incoraggiare, componendo un mosaico di virtù civiche espresse dai giovani durante questo lungo e difficile periodo. Accanto ai 30 Attestati d'onore sono state assegnate anche tre targhe per azioni collettive in ambito di agricoltura sostenibile, di comunicazione digitale e di impegno in un'impresa sociale in un carcere minorile. Ecco alcuni dei ragazzi insigniti del riconoscimento: Giovanni Buttafava da Grossolengo (PC) per aver organizzato una rete di volontari a supporte delle persone aziane con difficoltà di movimento con un servizio della Croce Rossa. Andrea Centonze di Legge che si è fatto promotore di un corso di volntariato a scuola fino a farlo diventare un progetto di coinvolgimento delle varie classi d'istituto. Maria Ester Contrera di Palermo che ha mostrato la grande forze nel ragire ad una malattia rara conseguendo tra mille difficoltà la maturità. Ayda Jedidi residente a Maracalagonis (CA) per aver favorito l'integrazione di una campagna di classe che non parlava italiano ed è stata la "traduttrice" per tutto l'anno per gli insegnanti. "Voi rappresentate tutti ed è un bel messaggio che state mandando al Paese. Valori di solidarietà e aiuto reciproco. Dai vostri comportamenti emerge una volontà di migliorare la vita del Paese. E ciò fa avere fiducia nel nostro Paese. Sono convinto che tanti di voi manterranno questi atteggiamenti, queste attitudini” perché “dai vostri comportamenti emerge un’esortazione a migliorare il modo di vita nel nostro Paese”, ha detto Mattarella - (PRIMAPRESS)