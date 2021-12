Alex Zanardi: iniziata la terapia “domestica” per il campione di resilienza

(PRIMAPRESS) - NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Il ritorno a casa di Alex Zanardi è la celebrazione della resilienza che mai come in questo caso ha un significato reale. Alex proseguirà la sua riabilitazione tra le mura domestiche. "È un combattente" ha detto la moglie Daniela. Ad un anno e mezzo dal suo incidente in handbike, il campione paralimpico apre un altro capitoli della sua incredibile vita.. A rivelarlo la moglie Daniela sul sito di Bmw Italia di cui l'ex pilota di F1 è ancora Brand Ambassador. "Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto". La notizia del ritorno a casa di Zanardi ha aperto la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro di ieri all'Auditorium Parco della Musica a Roma ."Una notizia meravigliosa per il nostro mondo", ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Una notizia splendida in una giornata che oggi incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia", ha dichiarato la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. "È il più bel regalo di Natale che potessimo ricevere", ha aggiunto il numero uno del Cip, Luca Pancalli. - (PRIMAPRESS)