Aldo Moro, a 43 anni dalla sua uccisione, ricordato dal presidente Mattarella: "Disumano assassinio"

ROMA - "Una data, quella del 16 marzo 1978,incancellabile nella coscienza del popolo italiano".Così il Presidente della Repubblica ha ricordato il giorno del rapimento di Aldo Moro e il "disumano assassinio" a Roma,ad opera delle Brigate rosse,dei componenti della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera,Francesco Zizzi,Raffaele Iozzino "Lo sprezzo per la vita delle persone, lo sgomento per un attacco che puntava a destabilizzare la vita democratica italiana,rimangono una ferita e un monito per la storia della nostra comunità"