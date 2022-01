Al via i saldi in tutta Italia. Confcommercio stima una spesa media di 275 euro per circa 15 mln di famiglie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Circa 6 italiani su 10(il 62,3%) sono pronti ai saldi invernali. A Sicilia, Basilicata e Valle d'Aosta che sono partite nei giorni scorsi con gli sconti, ora si aggiungono il resto delle regioni a partire da oggi 5 gennaio. L'appuntamento interessa oltre 15 mln di famiglie, per un budget di spesa complessivo fino a 275 euro, contro i 254 del 2021. E' quanto emerge dall'indagine di Confcommercio. Abbigliamento(93,4%) e calzature(84,1%) gli articoli più gettonati. Gli aumenti rispetto al 2021 sono per gli articoli sportivi e accessori. I negozi di fiducia sono al primo posto per la metà degli italiani, mentre il 40% sceglie l'online. E con l'emergenza Covid il 42,7% delle imprese ha fatto ricorso all'e-commerce. - (PRIMAPRESS)