Al Museo dell'Ara Pacis di Roma, oggi incontro con il geografo Franco Farinelli

(PRIMAPRESS) - ROMA – Oggi 15 giugno (18.30), l'incontro con il geografo Franco Farinelli,per il ciclo “Radici. Sguardi sulla mostra”: al Museo dell’Ara Pacis pensati. La mostra promossa nella sua unica tappa italiana da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Contrasto e Magnum Photos, organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura, con la collaborazione di Villa Medici. Académie de France à Rome e Centro Ceco di Roma, Ambasciata della Repubblica Ceca. Gli incontri, pensati e organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina e Contrasto, insieme a Fondazione Forma per la Fotografia e con il supporto del Centro Ceco di Roma, Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia, hanno quattro protagonisti d’eccezione. Ad aprire il ciclo il fotografo Andrea Jemolo, che ha proposto una riflessione su cosa significhi fotografare la città, l’architettura, la memoria. L’approfondimento è proseguito con l’archeologo Simone Foresta che ha spiegato quanto la fotografia contribuisca a costruire il sentimento per l’antico: bellezza e sconcerto, ordine e caos, stupore e inquietudine. Il 15 giugno, anziché l’8 giugno come precedentemente comunicato, protagonista sarà il geografo Franco Farinelli che, in un incontro dal titolo “Il percorso e la mappa. Il viaggio di Josef Koudelka alla ricerca delle radici del Mediterraneo”, esplorerà il tema dell’attualità del mito, approfondendo il carattere “mitologico” della fotografia di Koudelka ed individuando in esso la chiave interpretativa del progetto fotografico: proprio perché “mitologiche”, le foto di Koudelka preparano il terreno per lo sguardo futuro. Il ciclo terminerà con l’archeologo Emanuele Greco (6 luglio) che esplorerà il contesto archeologico in cui sono state realizzate le immagini del fotografo ceco. In un dialogo aperto e coinvolgente, ogni relatore offre il proprio sguardo sullo straordinario viaggio fotografico di Josef Koudelka alla scoperta delle radici della nostra storia: cento spettacolari immagini panoramiche, molte delle quali di grande formato. Il lavoro presentato è il frutto di un progetto unico nel suo genere, durato trent’anni, e realizzato esplorando e ritraendo con tenacia e continuità alcuni dei più rappresentativi e importanti siti archeologici del Mediterraneo. - (PRIMAPRESS)