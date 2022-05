Aiuti Ucraina: passa anche al Senato Usa il pacchetto da 40 mld. Biden si congratula con il Congresso

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Con 86 voti a favore e 11 contrari il Senato americano ha approvato un pacchetto da circa 40 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina. Il Ddl, che passa ora alla firma del presidente Biden, prevede 20,1 mld in aiuti militari, oltre 8 in sostegno economico, quasi 5 in aiuti alimentari e oltre un miliardo in sostegno ai ri- fugiati, ha precisato Washington Post. Il pacchetto di aiuti era stato approvato la scorsa settimana dalla Camera dei rappresentanti (368 voti a favore). Biden si è complimentato con il Congresso. - (PRIMAPRESS)