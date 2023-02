Aiuti Ucraina: dagli Usa in arrivo un'altra tranche 2 mld di dollari. L'anticipazione di Sullivan alla Cnn

(PRIMAPRESS) - USA - L'amministrazione Biden erogherà un'altra tranche di aiuti militari all'Ucraina per 2 mld di dollari. Così il consigliere per la sicurezza nazionale, Sullivan,in una anticipazione riportata dalla Cnn. Sullivan non ha fornito ulteriori dettagli. Ma la dichiarazione dell'alto funzionario americano, secondo alcune fonti vicine, accreditano l'informazione come una degli accordi che potrebbe essere scaturito dall'incontro del presidente Usa con Zelensky nella visita dei giorni scorsi. Sullivan, infatti aveva accompagnato Biden a Kiev. Sempre nell'intervista rilasciata Sullivan ha anche detto che l'amministrazione statunitense si domanda costantemente come "dare all'Ucraina gli strumenti di cui ha bisogno per vincere". - (PRIMAPRESS)