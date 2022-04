Aiuti Ucraina: Blinken annuncia uno stanziamento di altri 100 mln di dollari per sistemi anticorazzati

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha annunciato che gli Stati Uniti sbloccheranno 100milioni di dollari di aiuti supplementari alla sicurezza per l'Ucraina per aiutarla a rispondere all'invasione russa. "Ho autorizzato, a seguito di una delega del presidente, 100 milioni di dollari per venire incontro all'urgente bisogno dell'Ucraina di sistemi anticorazzati", ha detto il segretario di Stato, mentre era a Bruxelles. - (PRIMAPRESS)