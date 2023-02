Aiuti Turchia: in partenza per Adana la squadra di soccorso Usar di Vigili del Fuoco e 118

(PRIMAPRESS) - ROMA - In partenza una squadra di soccorso coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile nazionale in Turchia con destinazione Adana come ha precisato il capo dipartimento Fabrizio Curcio. Si tratta del nucleo Usar (Urban Search and Rescue), con sede a Pistoia. La struttura per la prima volta adotterà una struttura mista con componenti di personale sanitario del SIS 118. Saranno inviati 2 medici e 7 infermieri, che fanno parte del sistema del 118 regionale, per fornire assistenza sanitaria.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, è pronto il personale del team Usar (urban search and rescue) per operazioni di soccorso fra le macerie, con tecnici esperti nella valutazione e analisi del danni. Disponibile anche un team con 12 esperti Tast (Technical Assistance and Support Team) del Corpo nazionale, in grado di fornire supporto nel coordinamento e nella gestione operativa complesse in caso di maxiemergenze.

"Le richieste che stanno arrivando dalla Turchia sono sopratutto di personale specializzato nell'attività di soccorso sia tecnico che sanitario - dice il presidente del SIS 118, Mario Balzanelli - è in eventi improvvisi e catastrofici come quello in Turchia che fa comprendere il ruolo determinante del Sistema dell'Emergenza, ed in particolare del sistema di Emergenza Territoriale, nel fornire la risposta sanitaria di soccorso integrata con i vigili del fuoco ed il coordinamento della Protezione Civile. Azioni struurali che vanno considerate come prevenzione per non essere sorpresi dagli eventi catastrofici". - (PRIMAPRESS)