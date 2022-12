Aiuti Kiev: si del Senato alla risoluzione di maggioranza con 143 voti favorevoli e 29 contrari

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza presentata dopo le comunicazioni del ministro della Difesa Crosetto sull'invio delle armi in Ucraina, con 143 sì, 29 no e 1 astenuto Approvate anche due risoluzioni, una del Terzo Polo e una del Pd, su cui il governo aveva dato parere favorevole con alcune riformulazioni. Entrambe le due risoluzioni dell'opposizione sono state approvate con 144 sì e 28 no. Per quella del Pd c'è stata anche un'astensione. - (PRIMAPRESS)