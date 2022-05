Aiuti famiglie e imprese: oggi il CdM e incontro del premier Draghi con i sindacati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dl aiuti, oggi il Consiglio dei ministri Governo ancora al lavoro sul decreto per gli aiuti a famiglie e imprese che dovrebbe essere varato dal Consiglio dei ministri nel pomeriggio e poi illustrato dal premier Draghi in una conferenza stampa. In attesa del via libera definitivo, i sindacati Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati in mattinata a Palazzo Chigi dal premier. Ieri nella giornata della Festa del Lavoro del 1° Maggio i sindacati avevano sollecitato il confronto con il Governo e non una "informativa" sulle questioni urgenti in tema di salario, occupazione e sicurezza. - (PRIMAPRESS)