Aifa: vigilare su sintomi AstraZeneca ma ora arriva anche l'incognita Johnson&Johnson

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli operatori sanitari "devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia o trombocitopenia e informare di conseguenza i vaccinati". Così Aifa nella "Nota Informativa Importante' sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca Vaxzevria, che aggiorna sui punti emersi dalla valutazione del vaccino. Una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l'insorgenza di trombosi in combinazione con trombocitopenia, è "plausibile", scrive Aifa. La segnalazione di reazioni avverse consente monitoraggio beneficio/rischio. Ma mentre si cerca di monitorare chi ha ricevuto il vaccino di AstraZeneca con eventuali segnali, ecco che c'è un'altro vaccino su cui si sono appuntate le attenzioni dei ricercatori: è Johnson&Johnson sospeso negli Usa. Ed ora in Italia è in corso una riunione tra il ministero della Salute e l'Aifa per capire quali saranno le decisioni della Food and Drug Administration Usa circa alcuni casi trombotici dopo la somministrazione della monodose di Johnson&Johnson. - (PRIMAPRESS)