Agrigento: tragedia familiare a Licata con 4 vittime. Morti anche due adolescenti di 11 e 15 anni

(PRIMAPRESS) - LICATA (AGRIGENTO) - Una lite familiare nella cittadina di Licata nell'agrigentino si trasforma in una tragedia con 4 vittime. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, a sparare su di loro sarebbe stato un loro familiare durante un litigio in un appartamento. Tra le persone uccise un bambino di 11 anni e un 15enne. L'uomo si è poi allontanato dall'abitazione: da quanto si apprende, si è poi tolto la vita. Sarebbe stato trovato agonizzante per strada e morto in ambulanza. - (PRIMAPRESS)