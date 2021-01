Agrigento: appalti e elezioni, eseguita operazione antimafia con 35 misure cautelari per i membri della famiglia Stiddara

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Operazione antimafia dei Carabinieri del comando provinciale di Agrigento, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Eseguite 35 misure, tra cui 12 arresti per associazione a delinquere di tipo mafioso. Sono accusati di aver acquisito il controllo di attività economiche, appalti, servizi pubblici attraverso l'intimidazione e di aver procurato voti per far eleggere propri rappresentanti. In manette fiancheggiatori di Brusca,interni alla famiglia Stiddara responsabile dell'omicidio del giudice Livatino. - (PRIMAPRESS)