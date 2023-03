Agrigento: 16enne ricoverato al Sant’Elia di Caltanissetta con un proiettile di 7mm in testa

(PRIMAPRESS) - AGRIGENTO - Un 16enne di Licata (Ag) è arrivato al pronto soccorso con una piccola ferita alla tempia e con un forte mal di testa riferendo di essere caduto. In realtà,quando i medici lo hanno sottoposto ad accertamenti strumentali hanno scoperto che il ragazzo aveva un proiettile di 7 mm in testa e che aveva una emmorragia. E' stato quindi trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per essere sottoposto a inter- vento chirurgico. L'adolescente è in prognosi riservata. E' stata informata la Polizia che ha avviato indagini. - (PRIMAPRESS)