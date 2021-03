Agricoltura: la Regione Lazio punta sulla filiera brassicola. Due giorni di confronto con Cervisia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’emergenza sanitaria ha condizionato anche il settore brassicolo che alimenta la filiera della birra. Un settore, quello italiano, che prima della pandemia aveva mostrato di avere tutte le carte in regola per essere un player importante per lo sviluppo dei territori agricoli anche sotto il profilo del turismo. Cervisia, Associazione Nazionale Filiera Brassicola e Agroalimentare, vuole portare al centro di una discussione tra esperti, imprenditori e istituzioni, le possibilità degli scenari futuri organizzando domani venerdì 26 marzo e sabato 27 due giorni di discussione. Il titolo del focus è “La costruzione della Filiera Brassicola. Un aiuto concreto per il territorio e per il settore agroalimentare nel Lazio”. Durante il Convegno verrà presentata la Legge della Regione Lazio n. 20/2020 pubblicata lo scorso dicembre. E’ previsto l’intervento delle più importanti autorità, esperti e professionisti del settore. "Era necessario da tempo dare un segnale di incoraggiamento al settore brassicolo quasi paralizzato a causa della Pandemia – comunica il Presidente del Consiglio Direttivo Francesca Borghi - da qui abbiamo ritenuto doveroso organizzare un Convegno che partisse da qualcosa di concreto, come la presentazione della Legge della Regione Lazio sulla birra artigianale pubblicata lo scorso dicembre 2020, per poi affrontare in una tavola rotonda di filiera, la prima in termini assoluti, le tematiche relative a tutto il comprato brassicolo regionale e nazionale, alle opportunità di sviluppo della filiera ma anche alle criticità sulle quali confrontarsi per poter migliorare e costruire qualcosa di importante.Credo fermamente che la ripresa socio-economica della birra artigianale possa ripartire anche da qui". - (PRIMAPRESS)