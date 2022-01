Aggresssione Capodanno: perquisiti 18 ragazzi di origine nordafricana. Restano le polemiche sui ritardi dell'intervento

(PRIMAPRESS) - MILANO - Non si stemperano ancora le polemiche per gli episodi di aggressioni a ragazze straniere nella notte di Capodanno nei pressi del Duomo ma la macchina delle indagini ha già portato alla perquisizione di 18 persone da parte della Polizia, coordinata dalla Procura di Milano e da quella presso il Tribunale per i Minorenni. Le indagini,basate su immagini dei sistemi di sorveglianza,ascolto di testimoni e vittime, e analisi dei vari social network,hanno condotto all'identificazione di 15 ragazzi maggiorenni e 3 minorenni, di età compresa tra i 15 e i 21 anni, sia stranieri sia italiani di origini nordafricane. Restano ancora molti interrogativi sul perchè sia stato possibile quell'assembramento al Duomo nonostante le norme di contenimento del Covid ma anche sui ritardi dell'intervento delle forze dell'ordine su una zona presidiata. - (PRIMAPRESS)