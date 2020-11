Agenas: 42% di posti "terapia intensiva" occupati da pazienti Covid. Criticità diffusa da Nord a Sud

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il 42% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid,è il 12% oltre la soglia critica del 30%. E'il monitoraggio Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) aggiornato al 17 novembre e che mostra una criticità diffusa da Nord a Sud. Il dato interessa 17 Regioni su 21. Una settimana fa erano 10. I posti occupati da pazienti Covid nei reparti di medicina sono il 51% a livello nazionale, rispetto a una soglia del 40%:un dato che riguarda 15 regioni. Una questione che riguarda anche la vicina Svizzera che ha terminato la disponibilità di posti. La Società di medicina intensiva ha comunicato che gli 876posti letto di terapia intensiva, certificati e riconosciuti, sono "praticamente tutti occupati". Per fronteggiare l'emergenza, il governo ha richiamato in servizio i militari della Protezione Civile e chiesto al Parlamento l'autorizzazione a mobilitare l'esercito. - (PRIMAPRESS)