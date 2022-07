Afroamericano ucciso dalla polizia: nuovo video documenta la mattanza con 60 colpi

(PRIMAPRESS) - USA - Un nuovo video mostra l'omicidio di un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, crivellato da 60 colpi dopo un inseguimento da parte della polizia Usa. Una mattanza che poteva essere evitata secondo testimoni che hanno riferito che il ragazzo fosse uscito dalla macchina senza armi. La diffusione del video rischia di ac- cendere nuove proteste in America contro la brutalità della polizia verso le minoranze. Il sindaco e la polizia di Akron, Ohio, teatro dell'episodio, hanno lanciato un appello alla calma in vista delle manifestazioni di protesta previste in città. Di fronte a questi episodi non si capisce perchè non ci sia una forte presa di posizione dei poliziotti di colore per manifestare una violenza assurda. - (PRIMAPRESS)