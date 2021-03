Afghanistan: visita del capo del Pentagono, Austin, prima del ritiro delle truppe USA

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Visita a sorpresa in Afghanistan del nuovo capo del Pentagono, Lloyd Austin, poche settimane prima del previsto ritiro degli Stati Uniti, accordo siglato con i talebani dalla precedente amministrazione Trump. "Difficile rispettare la data del primo maggio",ha dichiarato Biden che non è mai stato un fautore dell'impegno militare a oltranza su questo fronte, ma ora preoccupato dall'avanzata dei talebani. Dopo i colloqui con il presidente Ghani, Austin non si è sbilanciato sul ritiro:"Spetta a Biden decidere". - (PRIMAPRESS)