Afghanistan, si riaccende la resistenza contro i talebani. Massoud riorganizza le file dei rivoltosi

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Il capo della resistenza afgana contro i talebani, Ahmad Massoud, torna con un messaggio su Fb dopo che ieri era circolata la notizia di una sua fuga in Tagikistan. "Non rinunceremo mai alla lotta per la libertà e la giustizia",ha scritto il figlio del leggendario 'leone del Panjshir', il generale Massoud. "La lotta in Panjshir e a Herat, con le nostre coraggiose sorelle, dimostra che il popolo non ha rinunciato a rivendicare i suoi diritti e non teme alcuna minaccia". - (PRIMAPRESS)