Afghanistan: rilasciati due giornalisti che erano stati arrestati dai talebani

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - "Due giornalisti arrestati dai talebani in Afghanistan durante la loro missione per conto dell'Alto commissariato dell' Onu per i rifugiati sono stati rila- sciati". Lo rende noto lo stesso Unhcr in una nota. "Restiamo impegnati per il popolo dell' Afghanistan" aggiunge l'Unhcr. Il rilascio è avvenuto nel giorno in cui il presidente Usa Joe Biden ha firmato un decreto per sbloccare 7 miliardi della banca centrale afghana. 3,5 mld andranno in aiuti umanitari all'Afghanistan, 3,5 per risarcire le vittime del 9/11. - (PRIMAPRESS)