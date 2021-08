Afghanistan: nelle mani dei talebani anche la decima città: è Ghazni a sud-est di Kabul

(PRIMAPRESS) - AFGHANISTAN - Cade anche la decima città sotto l’attacco dei talebani. Conquistata Ghazni, 150 chilometri a sud-ovest di Kabul, il decimo capoluogo di provincia preso dai miliziani in una settimana. “Posso confermare che la città è caduta nelle mani dei talebani questa mattina. Hanno preso il controllo di aree chiave: l'ufficio del governatore, il quartier generale della polizia e la prigione", ha riferito Nasir Ahmad Faqiri, capo del Consiglio provinciale di Ghazni, aggiungendo che i combattimenti sono ancora in corso in alcune parti della città. Ghazni è il capoluogo di provincia più vicino alla capitale caduto nelle mani dei talebani da quando hanno lanciato la loro offensiva a maggio, in concomitanza con l’inizio del ritiro delle truppe straniere che dovrebbe concludersi entro la fine di agosto. - (PRIMAPRESS)