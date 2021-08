Afghanistan: le testimonianze di chi è arrivato da Kabul dopo la presa dei talebani

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Ho paura per chi ha lavorato con noi e ora sta per morire. I talebani li cercano casa per casa.Abbiamo lasciato migliaia di persone che rischiano la vita. La situazione è gravissima.La comunità internazionale li salvi". Queste le parole di uno degli afghani sbarcati a Fiumicino col volo arrivato da Kabul. E un interprete anche lui appena atterrato dichiara con amarezza: "Kabul è distrutta,ci sentiamo traditi e delusi". Le testimonianze che arrivano dalla Croce Rossa Italiana a Kabul parlano al momento di una "calma" che viene guardata con sospetto. Solo l'aeroporto è stato preso d'assalto da chi tentava di fuggire ma i talebani sono intervenuti bloccando tutto.



- (PRIMAPRESS)